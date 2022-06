Responsáveis do Porto Canal vão a julgamento no caso dos emails do Benfica

Decisão foi tomada esta segunda-feira pelo juiz Carlos Alexandre.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, Diogo Faria, comentador do Porto Canal e Júlio Magalhães, ex-diretor daquele canal de televisão vão a julgamento por divulgação dos emails do Benfica.A decisão foi tomada esta segunda-feira pelo juiz Carlos Alexandre.Francisco J Marques responde por 13 crimes, Diogo Faria por três e Júlio Magalhães por oito. O juiz diz que em muitos momentos o diretor de comunicação do FC Porto adulterou o conteúdo dos emails para poder atacar o Benfica. Por isso, vão acusados do crime de ofensa a pessoa coletiva.