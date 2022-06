Maternidade Alfredo da Costa sem receber grávidas enviadas pelo CODU até às 09h00 de domingo

Segundo a mesma fonte, a MAC deixou de receber grávidas transferidas pelo CODU desde as 19h30.

A fonte disse ainda que não se registam falhas de equipas médicas nesta maternidade e as urgências estão a funcionar normalmente, atendendo as grávidas que se desloquem pelos seus meios.

"Quem vai pelo seu próprio pé obviamente que é assistido", assegurou a mesma fonte, que explicou que a MAC tem recebido "muitas grávidas das várias zonas de Lisboa, inclusivamente da margem sul do Tejo", o que levou a um pico de afluência.

Essa situação faz com que a maternidade esteja "com as vagas praticamente cheias", uma situação que obrigou a uma "gestão de fluxos", mas que ficará, "em princípio, normalizada" na manhã de domingo, referiu.

Nos últimos dias, vários serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e bloco de partos de vários pontos do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.