Benfica anuncia a contratação do internacional brasileiro David Neres

Futebolista brasileiro assinou contrato de cinco épocas com os 'encarnados'.

O futebolista internacional brasileiro David Neres vai ser reforço do Benfica para a próxima temporada, tendo assinado um contrato de cinco épocas com os 'encarnados', anunciou esta segunda-feira o emblema lisboeta.

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de Euro 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros)", lê-se no comunicado da SAD das 'águias' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os 'encarnados' revelam ainda que Neres assinou até 30 de junho de 2027 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.