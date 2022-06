Suspeita de maus-tratos da ama em morte de menina de três anos em Setúbal

Ama sustenta que a criança caiu de uma cadeira. PJ investiga.

Alegados maus-tratos estarão na origem da morte de uma criança, de três anos, em Setúbal. O óbito foi declarado esta segunda-feira à tarde e as suspeitas recaem sobre uma ama, que tomou conta da vítima, uma menina, entre os dias 15 e 20, a passada quarta-feira e esta segunda-feira.A Polícia Judiciária foi alertada e procede, agora, a investigações tendente a perceber aquilo que se passou. Até esta segunda-feira à noite ainda não se tinha verificado nenhuma detenção, nem ninguém tinha sido interrogado. Ao que se conseguiu apurar, quando a mãe se deslocou à residência da ama para ir buscar a criança, a menor apresentava ferimentos na boca e, também, no nariz.Quando questionada, a mulher justificou as lesões com o facto da menina ter caído de uma cadeira, isto no dia anterior. Na ocasião, disse, ter-lhe-á administrado cinco mililitros do anti-histamínico Atarax.Perante o estado alarmante da criança foi chamada uma equipa do INEM, que acabou por declarar a morte da criança durante a tarde. Aguarda-se, agora, o resultado da autópsia para perceber o que provocou a morte da menina.