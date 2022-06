Polícia brasileira encontra barco de ativista e jornalista mortos na Amazónia

Estava a menos de 30 metros das margens do rio Itacoaí.

A Polícia Federal brasileira anunciou ter encontrado o barco em que viajavam o ativista indígena Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, alegadamente mortos a tiro na floresta da Amazónia.

A embarcação foi encontrada no domingo, a menos de 30 metros das margens do rio Itacoaí, e será submetida a perícias nos próximos dias, de acordo com fontes policiais, citadas na segunda-feira pela emissora brasileira CBN.

O motor e a âncora foram amarrados ao barco junto com quatro bidões, com a intenção de o afundar, avançaram as forças de seguranças.