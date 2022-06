Primeira-ministra francesa pede demissão. Macron recusa pedido

Presidente francês vai enfrentar o segundo mandato sem a maioria absoluta parlamentar de que dispunha anteriormente.

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, apresentou esta terça-feira a demissão, mas o chefe de Estado, Emmanuel Macron, não aceitou o pedido, que ocorre na sequência das eleições legislativas francesas de domingo.

A France Presse, que cita fontes do Eliseu, indica ainda que Macron vai procurar com "os líderes do partido (coligação que apoia o chefe de Estado) soluções construtivas", após o resultado das eleições.

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai enfrentar o segundo mandato sem a maioria absoluta parlamentar de que dispunha anteriormente, que perdeu na segunda volta das legislativas de domingo.