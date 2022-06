Alegada chuva de meteoritos avistada em Portugal e Espanha era afinal reentrada de foguetão na atmosfera

Se na madrugada desta terça-feira olhou para o céu e viu uma aparente chuva de meteoritos, saiba que, afinal, foi a reentrada de parte do foguetão chinês CZ-2F na atmosfera e fez parte do lançamento de três astronautas no dia 5 de junho. Foi avistado no sul de Portugal e em Espanha.



O acontecimento já tinha sido divulgado esta segunda-feira à tarde pelo site de astronomia espanhol Sky Watch Sentinel com a localização provável da rota de passagem e hora prevista ser entre as 00h27 e as 00h37 (hora de Espanha).



O objetivo do foguetão é levar tripulações de astronautas chineses para a estação espacial Shenzhou, estando o próximo lançamento previsto para dezembro deste ano.



Na rede social Twitter surgiram vários relatos de uma alegada chuva de meteoritos em Espanha. Também em Portugal, houve quem relatasse o fenómeno na zona do Algarve.