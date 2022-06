Seis feridos após despiste de táxi seguido de atropelamento em Nova Iorque

Duas mulheres ficaram debaixo do veículo que acabou por embater contra um prédio.

Seis pessoas ficaram feridas após um táxi ter saído da estrada e as ter atropelado esta segunda-feira na 29th Streetm, em Manhattan, Nova Iorque, EUA. Duas mulheres ficaram debaixo do veículo que acabou por embater contra um prédio.



De acordo com as autoridades norte-americanas, o táxi ia virar à esquerda para a Broadway e tinha o direito de passagem quando um homem numa bicicleta se atravessou no caminho, causando uma colisão no cruzamento.



A polícia acredita que o motorista entrou em pânico e pisou no acelerador em vez de no travão, entrando pela calçada.



As vítimas, três delas com ferimentos leves, foram levadas para o Hospital Bellevue. As mulheres que ficaram debaixo do carro foram submetidas a cirurgia na noite de segunda-feira com ferimentos nas pernas e estão em estado crítico.



O taxista de 60 anos, que permaneceu no local, também teve ferimentos leves.



Fotos e vídeos mostraram um táxi amarelo SUV que chocou contra uma padaria onde alguns clientes estavam na esplanada em frente ao prédio.