Homem leva filho à escola e tenta assassinar a ‘ex’ com um ferro

Cláudia Serra encontrada em estado muito grave pelo filho mais velho. Tony Coutinho é procurado pelas autoridades.

Tony Coutinho levou o filho de 8 anos à escola, esta segunda-feira de manhã, e voltou à casa onde vive com a ex-mulher, no Campo Novo, Soalhães, Marco de Canaveses. Cláudia Serra, 38 anos, foi atacada com um ferro. Foi encontrada pelo filho mais velho, de 20, com ferimentos muito graves na cabeça.