Protestantes islâmicos atacam evento do Dia do Yoga nas Maldivas

Seis pessoas foram detidas.

Uma multidão de protestantes islâmicos invadiu, esta terça-feira de manhã, um estádio nas Maldivas onde mais de 150 pessoas, incluindo diplomatas e oficiais do governo, estavam a participar num evento de celebração do Dia Internacional do Yoga, atacando os participantes e vandalizando a propriedade. Seis pessoas foram detidas, avança a agência

A polícia das Maldivas foi obrigada a utilizar gás lacrimogéneo e spray pimenta para controlar as pessoas que interromperam o evento organizado pelo Alto Comissariado indiano e a embaixada. Anteriormente, vários grupos fizeram uma manifestação contra o Yoga, alegando que o exercício era contra os princípios do Islão. O Islão é a religião estatal nas Maldivas, um grupo de ilhas do Oceano Índico com uma população de cerca de meio milhão de habitantes.



O Presidente das Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, salientou que tinha sido aberta uma investigação ao incidente. "Isto está a ser tratado como um assunto de grande preocupação e os responsáveis serão rapidamente julgados perante a lei", salientou Solih.

Dramatic visuals from Maldives as group of extremists disrupt Yoga Day celebrations organised in capital Male pic.twitter.com/es9q3y5g2o — Sidhant Sibal (@sidhant) June 21, 2022

Reuters