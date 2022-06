Funeral da pintora Paula Rego realiza-se a 30 de junho em Londres

Artista morreu na manhã de 8 de junho, em casa, junto dos filhos.

O funeral da pintora Paula Rego, que morreu a 08 de junho, aos 87 anos, vai realizar-se no dia 30 de junho, em Londres, indicou hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com o galerista Rui Brito, que representa a obra da artista em Portugal, a cerimónia será "muito restrita, reservada apenas à família e a amigos mais próximos".

A cerimónia está marcada para dia 30 de junho numa igreja da zona de Hampstead, na cidade de Londres, disse Rui Brito, da Galeria 111.

Uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, Paula Rego morreu na manhã de 8 de junho, em casa, junto dos filhos.

Nascida em 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, a artista estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente a partir da década de 1970, depois de casar com o pintor Victor Willing (1928-1988), mas com visitas regulares a Portugal.

Em 2009, foi inaugurado um museu que acolhe parte da obra de Paula Rego, a Casa das Histórias, em Cascais, que tem organizado exposições do seu trabalho e em diálogo com outros artistas.

A artista foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner em 1989 e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso em 2013.

Foi distinguida, em Portugal, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada em 2004 e, no Reino Unido, com a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II em 2010, que lhe atribuiu o título de Dama, pela sua contribuição para as artes.

Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal.

O Governo português decretou luto nacional pela morte da pintora Paula Rego no dia das suas exéquias, homenagem aprovada pelo Conselho de Ministros em 08 de junho.

Por seu turno, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou, a 10 de junho, em Londres, que irá condecorar a título póstumo a pintora Paula Rego com o Grande Colar da Ordem de Camões, distinção que será formalmente entregue em Lisboa.