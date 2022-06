Conceição paga mais 10 mil euros de multa por insultos a Hugo Miguel

Treinador do FC Porto pode agora recorrer para o Tribunal da Relação





Sérgio Conceição não ficou contente com a derrota do FC Porto no campo do Sp. Braga (1-0), a primeira averbada pelos dragões no presente campeonato, em abril. O técnico visou diretamente o árbitro Hugo Miguel.



O treinador do FC Porto foi multado em 10 mil euros de multa pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto por insultos a Hugo Miguel durante jogo contra o Sp. Braga, avança o Record esta terça-feira.Sérgio Conceição não ficou contente com a derrota do FC Porto no campo do Sp. Braga (1-0), a primeira averbada pelos dragões no presente campeonato, em abril. O técnico visou diretamente o árbitro Hugo Miguel.

Tudo começou quando Sérgio Conceição se voltou para o banco contrário e gritou "Toma c..., vai para o c..., vai-te f...". Em seguida, de acordo com o relatório do árbitro, Paulo Sérgio respondeu "vai para o c... tu, vai-te f..., queres alguma coisa, é lá fora".