Filha transgénero de Elon Musk quer mudar de nome e romper laços com o pai

No início deste ano, o dono da Tesla revelou-se apoiante do Partido Republicano dos Estados Unidos da América, cujos representantes eleitos apoiam leis que restringem os direitos dos cidadãos transgéneros no país.

A filha transgénero de Elon Musk, de 18 anos, apresentou um pedido em tribunal para mudar de nome. A jovem revelou que quer romper laços com o pai e ficar apenas com o apelido da mãe, Justine Wilson. De acordo com a Sky News, a filha mais velha de Musk pretende alterar o seu nome para Vivian Jenna Wilson.Recentemente a jovem também pediu ao tribunal para reconhecer o seu género como feminino.