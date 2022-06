Pescador captura maior peixe de água doce no Camboja

Raia gigante media quase quatro metros e pesava cerca de 300 quilos.

O maior peixe de água doce do mundo foi capturado no passado dia 13 de junho no rio Mekong, Camboja. O animal media quase quatro metros e pesava cerca de 300 quilos.

, o animal foi capturado por um pescador local que alertou de imediato uma equipa de cientistas do projeto "Maravilhas de Mekong". O chefe da equipa afirmou que a descoberta do peixe é "um sinal de esperança para o rio Mekong". Os cientistas inseriram um dispositivo de localização perto da cauda da raia gigante para obter informações sobre o comportamento da espécie.

Moradores locais apelidaram a raia de "Boramy" ("lua cheia" em português) pelo seu formato redondo. O pescador foi compensado pela descoberta com uma quantia de aproximadamente 600 euros.



De acordo com o jornal britânico, este é o quarto animal da espécie capturado na mesma área no período de dois meses. Os investigadores acreditam que possa ser um local de desova.



O rio onde foi encontrada atravessa regiões do continente asiático como a China, o Camboja e a Tailândia, sendo habitat natural de várias espécies gigantes de água doce. Os cientistas temem, no entanto, que a construção de barragens nos últimos anos possa prejudicar as áreas.