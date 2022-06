Vigo impõe multas de 750 euros a quem urinar no mar ou na praia

Medida pretende acabar com prática que viola regulamentos sanitários e de higiene.

A Câmara Municipal de Vigo, na Galiza, Espanha, classificou o ato de urinar na praia, quer seja na areia ou no mar, como uma "infração menor" que viola "os regulamentos sanitários e de higiene". Quem o fizer será multado em 750 euros.A autarquia estabelece que não está permitida"a evacuação fisiológica no mar ou na praia" na atualização do artigo 12.º, que regulariza o funcionamento das praias. Estão também previstas várias medidas a pôr em prática para acabar com o ato de urinar no mar, tais como a instalação de casas de banho públicas acessíveis durante a época balnear.A par da proibição de urinar na praia, vai também passar a ser considerada uma infração o acto de sair do areal só de fato de banho ou em tronco nu, usar gel de banho na água ou nos chuveiros e recorrer a objetos de natureza inflamável, como sejam grelhadores ou botijas de gás, quando se está nos areais de Vigo.A nova legislação não estabelece, no entanto, como vai ser feita a fiscalização de quem urinaquando vai a banhos no mar.