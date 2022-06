Dez detidos em operação de combate ao tráfico de droga na margem sul do Tejo

Investigação decorria há cerca de oito meses.

A GNR de Setúbal deteve nove homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 41 anos, esta terça-feira, numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Palmela, Barreiro e Moita, na margem sul do Tejo.De acordo com a autoridade, âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de oito meses, foram realizados sete mandados de detenção e a 26 mandados de busca, 13 domiciliárias e 13 em veículos, garagem e estabelecimento.No total, foram apreendidas, 2 599 doses de haxixe, 269 doses de cocaína, 4 500 euros em numerário, cinco viaturas, uma caçadeira de calibre 12, uma catana, três facas, sete telemóveis, material de corte de estupefaciente, várias balanças de precisão e diversas munições de diferentes calibres.Os detidos permanecem nas instalações da Guarda até serem presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação de medidas de coação.Já esta terça-feira, o Correio da Manhã tinha avançado que a GNR estaria a realizar uma megaoperação contra o tráfico de estupefacientes na margem sul do Tejo , na qual ja tinham sido detidos de manhã nove detidos.