Pedida suspensão de funções para juiz Ivo Rosa

O instrutor Vítor Ribeiro, do Conselho Superior da Magistratura (CSM), terá proposto a pena disciplinar de suspensão de funções do juiz Ivo Rosa, não se conhecendo o tempo dessa suspensão. Em causa está o inquérito levantado pelo CSM a Ivo Rosa para apuramento de factos que poderão configurar “infração do dever de obediência à Constituição e à lei” e “interferência ilegítima na atividade jurisdicional de outro magistrado”.O juiz de instrução foi notificado quando estava de baixa médica. O caso tem a ver com um acórdão da Relação de Lisboa que revogou e criticou decisões tomadas por Ivo Rosa que interferiam e anulavam decisões de outros magistrados, designadamente do juiz Carlos Alexandre. O magistrado já foi notificado do final do inquérito do CSM e tem agora 20 dias para apresentar a sua contestação.

Entretanto, a sua subida ao Tribunal da Relação de Lisboa fica suspensa, até conclusão de todo o processo. Desconhece-se se o inquérito disciplinar ter por base uma, ou várias decisões do Tribunal da Relação, que reverteram os despachos do magistrado do ‘Ticão’.