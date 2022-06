Suspeito de balear ex-companheira no Marco de Canaveses entregou-se às autoridades

Mulher está em morte cerebral no Hospital de São João, no Porto.

O homem que baleou a ex-companheira na cabeça esta segunda-feira em Soalhães, no Marco de Canaveses, entregou-se esta quarta-feira na GNR de Penafiel e já foi levado pela Polícia Judiciária do Porto para as instalações da diretoria do Norte.

Ao que o

apurou, a mulher está em morte cerebral no Hospital de São João, no Porto. Bala ficou alojada no cérebro.

Homem está acusado de homicídio.

O alerta foi dado por volta das 9h30 pelo filho da vítima.