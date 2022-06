Mulher morta a tiro em Cascais já tinha recebido várias ameaças, revela amiga

A mulher de 38 anos que

, pelas 22h00 desta terça-feira, no bairro do Zambujal, em Cascais, poderia já ser vítima de violência doméstica há algum tempo.

Segundo moradores do bairro onde tudo aconteceu, a vítima já teria feito uma queixa por violência doméstica à PSP e tinha pedido o divórcio ao marido, suspeito dos tiros.

Os residentes contaram ainda àque a mulher tinha mesmo um botão de pânico mas não conseguiu acioná-lo.O casal estava casado há mais 20 anos mas a vítima tinha saído de casa há cerca de duas semanas. Tinham um filho menor em casa de um amigo no momento da morte.Uma amiga da vítima já tinha contado àesta terça-feira que a mulher já tinha recebido várias ameças, inclusivamente de morte, por parte do companheiro.A vítima foi encontrada no chão do hall de entrada de uma casa onde vivia no prédio com o suspeito, na praceta Cidade de Chaves.O homem, que estava em fuga, f oi encontrado morto esta quarta-feira numa obra em Tires.