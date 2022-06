Massacre em escola no Texas podia ter sido impedido "em três minutos", revela oficial de segurança

"Três minutos depois do suspeito ter entrado no prédio, havia um número suficiente de polícias armados com colete à prova de bala com o objetivo de o isolar, distrair e neutralizar", salientou Steven McCraw.



Sobre as justificões de Pete Arredondo, o comandante da polícia no local, o diretor da DPS considera que a realidade é que foi um autêntico "fracasso" e foram apenas desculpas. "Esperou rádio e espingardas, e escudos e a SWAT", considerou.



Na terça-feira, surgiram as primeiras imagens que mostravam agentes armados com espingardas e pelo menos um escudo balístico num corredor da escola. Arredondo tinha revelado anteriormente ao Tribunal do Texas que deixou os dois rádios do lado de fora da escola para manter as mãos livres para segurar a arma.