Red Bull suspende piloto por usar linguagem racista durante corrida

A Red Bull suspendeu o piloto de Fórmula 2, Juri Vips, depois de ter utilizado uma linguagem racista durante uma das corridas, segundo avança o jornal Independent."A Red Bull Racing suspendeu de imediato o piloto júnior Juri Vips de todas as suas tarefas, enquanto está a ser realizada uma investigação sobre o incidente", conta a empresa numa declaração."Como organização, condenamos qualquer tipo de abuso e temos uma política de tolerância zero em relação à linguagem ou comportamento racista dentro da nossa organização", acrescenta a Red Bull Racing.Juri Vips, que estava atualmente na sua terceira temporada de Fórmula 2, publicou um pedido de desculpas no Instagram sobre a sua atitude."Quero pedir desculpa pela linguagem ofensiva utilizada durante uma corrida", pode ler-se na rede social."Esta linguagem é totalmente inaceitável e não retrata os valores e princípios que defendo", continua o piloto.Vips foi o primeiro piloto da Estónia a participar durante um fim de semana na corrida de Fórmula 1 em maio, quando substituiu o piloto Sergio Perez.