Vírus da poliomielite pode estar a espalhar-se no Reino Unido pela primeira vez em 40 anos

o rasto continuou a evoluir e agora foi classificado como "poliovírus derivado de vacina", ou poliomielite tipo 2.

Ainda não há casos confirmados, mas as amostras parecem confirmar a primeiro "surto de transmissão" no Reino Unido desde 1984, e sugerem que o vírus se espalhou entre um pequeno número de pessoas, possivelmente numa família numerosa na capital.Na origem pode estar uma pessoa que recebeu a vacina via oral contra a poliomielite (OPV) – que inclui uma versão viva do vírus que não causa doença – no Paquistão, Afeganistão ou Nigéria e viajou para o Reino Unido no início de 2022. Essas pessoas "derramam" rastos do poliovírus semelhantes à vacina nas fezes.