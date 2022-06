Escola britânica proíbe alunos de ter contacto físico

Uma escola em Manchester, Reino Unido, foi criticada após proibir os alunos de ter qualquer contacto físico. De acordo com o

, a nova regra adotada pela

Mossley Hollins High School

impede os jovens de se abraçarem e brincarem livremente.

"Nenhum aluno deve tocar noutro aluno", afirmou a diretora da escola, Andrea Din. Num comunicado, a instituição de ensino acredita que as novas diretrizes irão tornar os estudantes "bons cidadãos" com "respeito mútuo".

Os pais dos alunos descreveram a lei do não contacto como "rídicula" e "injusta". A comunicação social britânica acusou a escola de transformar as crianças em robôs.A Mossley High School reagiu dizendo que o objetivo é "garantir que todos os alunos possam desfrutar do seu próprio espaço pessoal".