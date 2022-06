'Rei dos Catalisadores' apanhado num carro furtado em Gaia

O conhecido ‘Rei dos Catalisadores’, que tem a alcunha de ‘Bexigoso’, foi intercetado na madrugada de quinta-feira após ter voltado a furtar peças de um automóvel, na Rua Augusto Gil, no Porto. Estava acompanhado pelo cantor Daduh King, estrela do kizomba, dentro de um carro que também constava como furtado. Ao serem abordados, iniciaram a fuga pela VCI, A1 e A44 - só pararam na Rua do Coteirinho, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. ‘Bexigoso’, de 30 anos, conseguiu fugir. Daduh foi identificado e jura inocência.