Tiroteio em zona comercial provoca três feridos nos EUA

Um tiroteio na manhã desta quarta-feira provocou três feridos no exterior de um centro comercial em Baltimore, nos Estados Unidos.

A polícia está a investigar o caso, desconhecendo, até ao momento, a identidade do autor do crime. Ao que as autoridades apuraram, o homem terá entrado na zona comercial e aberto fogo contra três pessoas, dois homens de 21 anos e de 26 anos.

