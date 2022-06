Escola onde ocorreu massacre do Texas vai ser demolida

"Não se pode pedir a uma criança ou a um professor para voltar alguma vez àquela escola", disse o presidente da câmara de Uvalde.

A Robb Elementary School, escola primária em Uvalde, no Texas, onde ocorreu o tiroteio no dia 24 de maio e no qual morreram 21 pessoas, incluindo 19 crianças, vai ser demolida e dará lugar a uma nova.