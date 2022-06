Amber Heard apanhada em loja de descontos após ser obrigada a pagar 14 milhões de euros a Johnny Depp

Imagens da atriz surgem depois da advogada Elaine Bredehoft admitir que Amber não pode pagar a quantia ordenada pelo júri.

Amber Heard foi encontrada na TJ Maxx, uma loja de descontos nos Hamptons, em Nova Iorque, na passada quinta-feira, poucas semanas depois de ter sido condenada a pagar 14 milhões de euros a Johnny Depp.





A atriz juntou-se à irmã Whitney Henriquez para procurar artigos na secção de roupa feminina e acessórios na loja de Nova Iorque e mostrou-se vestida de forma casual, com uma camisa branca e calças de ganga. A TJ Maxx é uma cadeia de roupa 'low cost' conhecida por vender grandes marcas com produtos até 80% de desconto.

As imagens da atriz surgem depois da advogada Elaine Bredehoft admitir que Amber não pode pagar a quantia ordenada pelo júri.



Johnny Depp processou a ex-mulher por danos morais avaliados em quase 47 milhões de euros. Em causa estava um artigo de opinião, publicado em 2018 no jornal norte-americano The Washington Post, no qual Heard disse que se tinha tornado "uma figura pública que representava a violência doméstica".