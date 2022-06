Plano de contingência da DGS para o verão junta duas dezenas de entidades

Programa tem um eixo específico este ano sobre a covid-19.

A diretora-geral da Saúde apresentou esta quarta-feira, em Alpiarça, o plano de contingência para o verão, o qual junta várias entidades em campanhas para a prevenção de situações que aumentam o risco de doenças ou de acidentes nesta época do ano.

O programa, criado em 2004, tem este ano quatro eixos, juntando-se aos riscos das altas temperaturas, da elevada concentração de população em determinadas zonas do país, como o Algarve, e dos comportamentos de risco, um específico sobre a covid-19.

Graça Freitas salientou a importância da informação recebida dos diversos parceiros, cerca de duas dezenas, para a tomada das "melhores decisões" e para comunicar "com clareza" com as populações.