Falsos polícias que atacavam na Grande Lisboa reagem armados à Judiciária

Cinco profissionais do crime. Homens experimentados, entre os 48 e 65 anos, que usam sempre grande violência e atuam com armas de fogo municiadas e prontas a disparar. O grupo, com uma hierarquia própria, estava a ser investigado desde novembro por roubos violentos e sequestros a empresários com dinheiro, na Grande Lisboa, quando, no Algarve, a PJ o surpreendeu a fazer-se passar por polícias e a roubar 1,5 toneladas de haxixe que traficantes transportavam numa carrinha. Os inspetores avançaram para as detenções, em Tavira, mas o gang reagiu: abalroou dois carros da PJ e ameaçou os polícias com as armas municiadas.Leia a notícia completa no Correio da Manhã