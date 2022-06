Morta pelo marido com três tiros ao ir buscar roupa do filho em Cascais

Carlos Abreu, de 53 anos, atacou a mulher, Sara Barros, de 42, com pau e caçadeira. Enforcou-se numa obra.

Sara Barros, de 42 anos, "queria simplesmente o divórcio". Vivia sob as constantes ameaças de morte do marido, Carlos Abreu, de 53, que se recusava a aceitar a separação, e, em abril, chegou a fazer queixa por violência doméstica na esquadra da PSP de Trajouce, em Cascais.Leia a notícia completa no Correio da Manhã