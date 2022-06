Jéssica foi espancada até à morte na casa de bruxa em Setúbal

Sequestradora, marido e filha detidos por homicídio. Pedidos exames para confirmar abusos sexuais.

Jéssica, cuja autópsia mostra que foi espancada e agonizou até à morte, foi sempre uma criança-fantasma. Na casa da mãe, Inês; na casa da sequestradora, Tita. Nunca teve quarto, não há sequer uma fotografia no espaço onde a mãe diz que a menina de 3 anos dormia. Um quarto exíguo, com roupa espalhada e sem brinquedos, bem no centro de Setúbal. Os poucos que existem estão na janela da sala, e a preocupação da família, esta quarta-feira, era deitá-los fora. Afinal, Jéssica já tinha morrido, a roupa já tinha ido para o lixo.Leia a notícia completa no Correio da Manhã