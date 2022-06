Rebentamento de conduta provoca inundação de garagem em Vila Nova de Gaia

Moradores falam em prejuízos causados pela água, que destruiu artigos que estavam armazenados.

O rebentamento de uma conduta provocou a inundação da garagem de um prédio, na manhã desta quinta-feira, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado por volta das 06h00 e ao local acorreram os bombeiros da Aguda e elementos da GNR de Arcozelo.

A força da água acabou por provocar a rutura da rampa de acesso à garagem, o que fez com que a água entrasse no edifício. As autoridades dizem que a água chegou a atingir cerca de quase um metro.

Os moradores falam em prejuízos causados pela água, que destruiu artigos que estavam armazenados.

A empresa municipal Águas de Gaia foi chamada ao local e cortou a água.