Informático detido pela PJ com dez quilos de esteroides em Braga

A PJ de Braga deteve, em flagrante, um informático de 51 anos na posse de dez quilos de substâncias anabolizantes que, acredita a investigação, teriam como destino a venda a desportistas e frequentadores de ginásios.

O informático residente em Braga está indiciado por um crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos e vai ainda durante o dia desta quinta-feira ser presente a um juiz de instrução.

A detenção aconteceu esta quarta-feira à tarde quando o suspeito fazia o levantamento da encomenda com os produtos ilícitos num café da cidade. As substâncias anabolizantes - sobretudo testosterona e nandrolona - eram importadas da Bulgária e entregues no espaço comercial em Braga para não levantar suspeitas.Na posse dos produtos ilícitos, o informático fazia a manipulação e vendia a clientes que, acredita a PJ, eram sobretudo desportistas e frequentadores de ginásios e conseguia lucros consideráveis.