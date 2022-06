Eurodeputados dão 'luz verde' a novas regras para armazenamento de gás na UE

"Estados-membros e os operadores devem esforçar-se por atingir 85%", salienta o Parlamento Europeu.

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira novas regras para armazenamento de gás, prevendo que as instalações na União Europeia (UE) estejam pelo menos 80% preenchidas até 1 de novembro próximo, devendo os países esforçar-se para chegar aos 85%.

Na mini sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, os eurodeputados deram então 'luz verde' ao novo regulamento sobre armazenamento do gás já acordado com os ministros da UE, quando se verificam problemas no fornecimento russo à Europa, estipulando que as instalações de armazenamento de gás estejam pelo menos 80% preenchidas até 1 de novembro próximo para evitar rutura no inverno.





Ainda assim, "os Estados-membros e os operadores devem esforçar-se por atingir 85%", sendo que, "a partir do próximo ano, o objetivo será de 90% a fim de proteger os cidadãos da UE de possíveis problemas de abastecimento", salienta o Parlamento Europeu em comunicado.