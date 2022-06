Artista pinta o primeiro retrato oficial do Duque e da Duquesa de Cambridge

Um novo retrato do Duque e da Duquesa de Cambrige foi divulgado esta quinta-feira, sendo esta a primeira obra de arte oficial do casal destinados a serem rei e rainha.

O quadro, do artista Jamie Coreth, mostra o Príncipe William, o segundo na sucessão para o trono atrás do seu pai Príncipe Carlos, vestido com um fato escuro, e Kate com um vestido comprido verde esmeralda abraçada ao marido.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!



Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN