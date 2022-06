Polícia brasileira prende passageiro que faria escala em Lisboa com sete quilos de cocaína

Droga de passageiro com destino a Copenhaga estava escondida em equipamento de kitsurf.

A Polícia Federal prendeu na noite desta quarta-feita um cidadão brasileiro que pretendia embarcar no Rio de Janeiro, no Brasil, com sete quilos de cocaína, para Copenhaga, na Dinamarca, com escala em Lisboa.

Os agentes da polícia brasileira apanharam o homem de 41 anos em flagrante no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com a droga dissimulada em equipamento de kitsurf.

O brasileiro responderá agora pelo crime de tráfico internacional de drogas suja pena pode chegar aos 15 anos de cadeia.