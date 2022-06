Nike anuncia saída definitiva da Rússia

Em março a empresa revelou que iria suspender atividade temporariamente.

A Nike deixou definitivamente a Rússia, informou em comunicado esta quinta-feira. Segundo a

, no dia 3 de março a empresa revelou que iria suspender as operações em todas as lojas do país.

"A Nike tomou a decisão de deixar o mercado russo. A nossa prioridade é garantir que estamos a apoiar totalmente os nossos funcionários, enquanto reduzimos as operações com responsabilidade nos próximos meses", disse a marca desportiva.





Após a invasão da Ucrânia, várias empresas estrangeiras abandonaram a Rússia. A Nike junta-se agora ao McDonald´s que também fechou portas aos restaurantes localizados no país.