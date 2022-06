Senador nigeriano acusado no Reino Unido de tráfico de órgãos de criança

Casal viajava com um menor com objetivo de lhe extrair os órgãos.

Um senador nigeriano e a sua mulher foram detidos e acusados esta quinta-feira no Reino Unido, por alegadamente viajarem com um menor com o objetivo de lhe extrair os órgãos, divulgou a polícia britânica.

Ike Ekweremadu, senador distrital e advogado, de 60 anos, e a sua mulher, Beatrice Nwanneka Ekweremadu, de 55 anos, foram acusados de conspiração para organizar ou facilitar a viagem de outra pessoa com o objetivo de exploração, "ou seja, extração de órgãos".





Os dois suspeitos foram presentes ao Tribunal de Uxbridge, no oeste de Londres, noticiou a agência Associated Press (AP).