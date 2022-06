Suspeitos da morte de Jéssica deverão ser presentes a tribunal esta sexta-feira

Estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física grave, homicídio qualificado e extorsão e rapto da menina.

A suspeita de homicídio, Ana Cristina, de 52 anos, o marido, de 58 anos, e a filha, Esmeralda, de 27, já chegaram, esta sexta-feira, à Polícia Judiciária de Setúbal para, de seguida, serem presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal, no caso da morte de Jéssica, de três anos, vítima de alegados maus-tratos em Setúbal.Os três detidos estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física grave, homicídio qualificado e extorsão e rapto da menina.A mãe de Jéssica, Inês, confirmou ao CM que pediu que Ana Cristina (conhecida como Tita) que fizesse bruxaria para que o companheiro, Paulo, não a deixasse "Ela ameaçava-me todos os dias. Ela dizia que me matava a mim e à minha filha. Eu tive medo de contar. Não contei nem ao Paulo nem à minha mãe. Eu sofri muito", afirmou Inês, que deveria à mulher mais de 500 euros.O padrasto de Jéssica confirmou aoque tinha intenções de acabar a relação com Inês e que já lhe "tinha pago uma dívida de 200 euros a outra cigana". "Eu não sabia nada disto. Fui enganado. Só soube ontem. A Inês contou tudo ontem à PJ. Eles já tinham as provas tudo", revelou o padrasto da menina.A menor foi levada à força para a casa da família da suspeita de homicídio, que acabou detida esta quarta-feira à noite. Tudo se descontrolou e, por falta de pagamento, a menina foi raptada. Jéssica acabou torturada durante cinco dias.