Demissões no Pornhub após falha na moderação de conteúdos

Situação levou à divulgação de vídeos com menores e com pessoas que não consentiram a publicação das suas imagens.

O diretor-executivo e o diretor de operações do Pornhub, a maior plataforma de pornografia do Mundo, demitiram-se após a revista ‘New Yorker’ ter publicado um artigo que relata as falhas no sistema de moderação de conteúdos da empresa. Essa situação levou à divulgação de vídeos com menores e com pessoas que não consentiram a publicação das suas imagens, como é o caso de uma mulher que viu fotos suas nua, captadas sob ameaça, a surgirem no Pornhub. Recorde-se que a MindGeek, que detém o site, enfrenta um processo nos EUA por violar várias leis federais contra o tráfico sexual e pornografia infantil.