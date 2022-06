Jornalista da Al-Jazeera foi morta a tiro por tropas israelitas, conclui ONU

Foi morta a 11 de maio em serviço.

As informações recolhidas esta sexta-feira mostraram que o tiro que matou a jornalista televisiva da Al Jazeera Shireen Abu Akleh foi disparado pelas forças israelitas, avançou a ONU, citada pela The Associated Press.

A jornalista foi morta a 11 de maio enquanto cobria o conflito entre forças israelitas e palestinianas no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel desde 1967.

A repórter da Al Jazeera estava vestida com um colete e um capacete que a identificavam como jornalista.

Anteriormente, o Bellingcat tinha publicado uma análise forense de vídeos e de áudio recolhidos nas redes sociais e de material proveniente de fontes militares palestinianas e israelitas, que admitia que a jornalista podia ter sido atingida por fogo israelita.

O consórcio Bellingcat está entre um número crescente de organizações independentes que usam informações de 'open source', como vídeos e fotografias de redes sociais, gravações de câmaras de segurança e imagens de satélite, para reconstruir eventos.

Giancarlo Fiorella reconheceu que a análise pode não ser 100% certa, mas salientou que o aparecimento de provas adicionais normalmente reforça as conclusões preliminares dos investigadores.