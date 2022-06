PJ desmantela rede de imigração ilegal que atuava em Portugal, França e Espanha

Em Portugal, foram detidos dois homens e uma mulher, de nacionalidade estrangeira, nas regiões do Algarve e Setúbal.

A Polícia Judiciária, em cooperação com as autoridades de Espanha e de França, desmantelou uma rede criminosa que se dedicava à prática de crimes relacionados com a imigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de capitais.Em Portugal, foram detidos dois homens e uma mulher, de nacionalidade estrangeira, nas regiões do Algarve e Setúbal. Foram ainda cumpridos quatro mandados de busca domiciliária, que permitiram apreender "vastos elementos de prova, bem como duas viaturas e cerca de 12 mil euros em dinheiro", de acordo com um comunicado da PJ.Em França e em Espanha foram também efetuadas buscas e detenções. A operação nos três países foi realizada sob amparo da Europol.Após interrogatório judicial os três arguidos detidos em território nacional ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.