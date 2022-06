Cancelada adoção do ‘bebé do lixo’ pelo Supremo Tribunal de Justiça

O bebé que, em novembro de 2019 e com apenas horas de vida, foi abandonado dentro de um ecoponto junto à discoteca Lux, em Lisboa, vai conhecer o pai biológico e não será adotado. A decisão é do Supremo Tribunal de Justiça, que revogou o acórdão da Relação de Lisboa que tinha determinado a institucionalização da criança com vista à adoção.Leia a história completa no Correio da Manhã