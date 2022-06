Homem em estado grave após despiste com trator em Sever de Vouga

Vítima foi levada, pelos bombeiros de Sever de Vouga, para o hospital de Aveiro.

Um homem sofreu ferimentos graves, esta manhã de sexta-feira, depois do trator em que seguia se ter despistado, seguido de capotamento, em Sever de Vouga.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Sever de Vouga, para uma ocorrência com veículos fora da estrada, em Cortez, nas Talhadas.A GNR de Sever do Vouga e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Viseu foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Sever de Vouga, para o hospital de Aveiro.