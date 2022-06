Irmãos gémeos de Cascais vão ser ordenados padres

Afonso e Pedro Sousa entraram para o seminário com 14 anos.

Afonso e Pedro Sousa, 24 anos, são irmãos gémeos e partilham a vocação do sacerdócio. A 3 de julho vão ser ordenados padres no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. No dia 10 celebram a sua missa nova nos Salesianos de Manique, Cascais.Leia a notícia completa no Correio da Manhã