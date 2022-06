Canal de televisão 'ensina' a roubar combustível dos carros

Em causa está o constante aumento dos combustíveis no país.

A divulgação de um conjunto de conselhos na televisão grega sobre como 'sobreviver' ao aumento do preço dos combustíveis está a suscitar críticas. Tudo porque é apresentado um tutorial sobre como furar depósitos de carros e extrair a gasolina e o gasóleo dos mesmos."Não é algo terrivelmente complicado... nem sequer é preciso um tubo especial, até uma mangueira serve", referiu o repórter da estação, Costas Stamou, durante o programa noticioso da manhã Syndeseis, do canal estatal grego ERT.Na demonstração do método, um mecânico de automóveis indicou onde o depósito de combustível de um carro pode ser perfurado para roubar o combustível.A emissão provocou já uma onda de críticas nas redes sociais. "Vocês estão no vosso perfeito juízo? Dar dicas às pessoas sobre como roubar gasolina?" comentou um utilizador no Twitter."Depois do tutorial sobre duas formas de roubar facilmente gasolina, a ERT está agora a preparar novos how-to's sobre como abrir fechaduras e roubar carteiras", lê-se noutra publicação do Twitter de um utilizador.O preço dos combustíveis tem subido de forma constante na Grécia nos últimos meses, com a gasolina simples a mais de 2,37 euros por litro em média em Atenas esta quarta-feira.As autoridades gregas resistiram aos apelos para reduzir os impostos sobre os combustíveis, optando por subsídios de 30 a 50 euros aos proprietários de automóveis e motociclos menos abastados para aliviar o fardo sobre os orçamentos no meio da crise energética internacional.A taxa de inflação anual da Grécia atingiu 11,3% em maio, um recorde de 29 anos.