Dois mortos após queda de carro elétrico de prédio em Xangai

Uma das vítimas trabalhava na empresa Nio e a outra numa marca parceira.

Duas pessoas morreram após a queda de um carro elétrico da marca chinesa Nio, na passada quarta-feira, na China. O automóvel encontrava-se no terceiro andar do prédio da sede da empresa em Xangai. De acordo com o The Guardian, uma das vítimas trabalhava na empresa e a outra numa marca parceira.



Na sequência do acidente, a Nio emitiu um comunicado que gerou polémica entre os utilizadores das redes sociais que acusaram a empresa de evitar responsabilidades. "Para ser honesto, a última linha da declaração (que dizia que o acidente não foi causado pelo veículo) destacou o sangue frio da empresa", escreveu um utilizador.



Até ao momento não se sabe qual o modelo do carro que sofreu a queda, contudo os meios de comunicação social chinesa apontam para que tenha sido um ET7. A empresa diz que está a investigar quais foram as causas do acidente.

A Nio é uma marca chinesa de carros elétricos em ascensão conhecida por ser rival da famosa Tesla.