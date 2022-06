GNR detém casal por furto de combustível em Ponte de Lima

A GNR de Ponte de Lima deteve, esta madrugada, numa pedreira em Arcozelo, um casal, com 17 e 22 anos, por furto de combustível. Ainda tentaram fugir às autoridades, mas acabaram detidos e o gasóleo furtado foi apreendido.

O alerta para a GNR foi dado cerca das 01h30, por responsáveis da empresa, que detetaram, através do sistema de videovigilância, a presença do casal. Os dois jovens, ela ainda menor, foram surpreendidos em flagrante quando estavam a furtar combustível de uma máquina industrial da pedreira. Ao aperceberem-se da presença da Guarda, entraram no carro e encetaram a fuga.



Acabaram detidos e numa busca ao carro a GNR apreendeu 25 litros de gasóleo e mais três jerricãs de plástico com cerca de 20 litros de combustível cada um Tinham ainda duas mangueiras e um taco de basebol.

Apesar de não ser a primeira vez que foram detetados na pedreira, foram constituídos arguidos e libertados.