Benfica inicia pré-época no sábado com a realização de exames médicos

O Benfica inicia no sábado a pré-época 2022/23, sob o comando do treinador alemão Roger Schmidt, com os dois primeiros dias destinados a exames médicos e testes físicos, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com a informação publicada no sítio oficial na Internet do emblema lisboeta, os trabalhos com vista à nova temporada "têm início às primeiras horas da manhã deste sábado", com a realização de exames médicos, distribuídos por grupos de jogadores.

"No domingo, 26 de junho, mantém-se a distribuição dos futebolistas por grupos, mudando, todavia, o cenário e a incidência do trabalho. As portas do Benfica Campus abrem-se muito cedo para que os atletas possam efetuar os respetivos testes físicos", precisou o Benfica.

O primeiro treino sob a orientação do novo treinador está marcado para segunda-feira, também no centro de estágios do Seixal, estando previsto também um estágio em Inglaterra, entre 8 e 14 de julho, durante o qual os 'encarnados' defrontarão o Reading, no dia 9.

O Benfica participa depois no Troféu Algarve, no qual vai defrontar os franceses do Nice e os ingleses do Fulham, treinados pelo português Marco Silva, em 15 e 17 de julho, respetivamente.

Após um jogo particular em 22 de julho, em Genebra (Suíça), com adversário a designar, o Benfica encerrará a pré-temporada com a disputa da Eusébio Cup, frente aos ingleses do Newcastle, no Estádio da Luz, em 26 de julho, no jogo de apresentação aos sócios.