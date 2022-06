"A vida e a saúde de milhões de mulheres deste país está em risco": Biden comenta decisão do Supremo sobre aborto

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, comentou esta sexta-feira a decisão do Supremo Tribunal que anula o direito ao aborto e constitui um "erro trágico" sendo por isso resultado de uma "ideologia extremista"."Mais uma vez, a retirada de um direito fundamental para tantos americanos", disse, revelando ainda que considera que "as mulheres têm o direito de escolher o próprio destino e a forma como vivem as suas vidas".

Joe Biden alertou, durante o discurso, que a vida de milhões de mulheres americanas "está em risco".O presidente americano disse ainda que considera a decisão cruel e que esta "faz a civilização norte-americana recuar dezenas de anos"."A única forma de manter os direitos das mulheres é o congresso repor a medida", afirmou Biden, que espera que os líderes locais protejam o direito das mulheres.As mulheres que não possam realizar um aborto têm autorização para ir a outro estado interromper a gravidez. Biden relembrou que a "medicação para métodos contracetivos e abortivos é um direito para as mulheres, aprovada pela autoridade máxima do medicamento americana".O presidente dos EUA alertou ainda que decisão do Supremo vai levar "seguramente ao aumento da mortalidade das mulheres"."Sei que muitos estão frustrados e a passar situações difíceis. Estou do vosso lado", afirmou, recordando ainda que "cada voto conta e que decisão não está fechada".Biden apelou ao prosseguimento dos protestos de forma "pacífica" e à defesa "nas urnas" do direito ao aborto e das restantes "liberdades pessoais", quando se aproximam as legislativas intercalares que se preveem difíceis para os democratas, o campo político do Presidente.